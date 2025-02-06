Никита Щитов: «ЧМ стал неинтересным без России. Было бы здорово, если бы ИИХФ закрыли, а представители европейских федераций создали что-то альтернативное»
Никита Щитов поделился мнением об ИИХФ.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Чемпионат мира стал неинтересным без нас, честно сказать, и было бы лучше проводить такие игры, как в НХЛ.
Было бы здорово, если бы организация ИИХФ устранилась и ее закрыли. А представители европейских федераций создали что-то альтернативное, чтобы все мировые и ведущие сборные играли бы на чемпионате мира», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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