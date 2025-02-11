Щитов о Матче звезд КХЛ: «Скопирован с НХЛ, но отменять его не надо. Это запоминающееся событие для игроков и болельщиков»

Никита Щитов считает, что Фонбет Матч звезд КХЛ не нужно отменять.

«Мне кажется, не стоит его отменять. Это очень хорошее мероприятие, и оно должно быть. Это для игроков дополнительный стимул. Не каждый игрок в своей хоккейной жизни оказывается на этом матче.

Это запоминающееся событие не только для болельщиков, но и для игрока и его родственников. Все любители хоккея могут посмотреть на лидеров, как они играют, бьют буллиты.

Пускай оно скопировано с НХЛ , но это мероприятие отменять не надо», – сказал экс-игрок клубов КХЛ .

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