Разин и судьи поприветствовали друг друга перед матчем «Металлурга» с «Трактором». Тренер ранее критиковал арбитров, которые не поздоровались с ним перед игрой
Андрей Разин и судейская бригада поприветствовали друг друга перед матчем КХЛ.
6 февраля главный тренер «Металлурга» раскритиковал отношение судей к себе: «Демонстративно не поздоровавшись со мной перед вчерашней игрой с «Трактором», вы лишний раз показываете свое пренебрежительное отношение к тренерам».
Сегодня Андрей Разин и судьи поприветствовали друг друга перед игрой магнитогорского клуба с «Трактором» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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