Разин и судьи поприветствовали друг друга перед матчем «Металлурга» с «Трактором». Тренер ранее критиковал арбитров, которые не поздоровались с ним перед игрой

Андрей Разин и судейская бригада поприветствовали друг друга перед матчем КХЛ.

6 февраля главный тренер «Металлурга » раскритиковал отношение судей к себе: «Демонстративно не поздоровавшись со мной перед вчерашней игрой с «Трактором», вы лишний раз показываете свое пренебрежительное отношение к тренерам».

Сегодня Андрей Разин и судьи поприветствовали друг друга перед игрой магнитогорского клуба с «Трактором» в Фонбет Чемпионате КХЛ.