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  • Карандин о словах Разина про арбитров: «Вопросы к руководителю судей, быдлячество идет именно сверху. Юлят, одну и ту же ситуацию переворачивают с ног на голову и обратно»
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Карандин о словах Разина про арбитров: «Вопросы к руководителю судей, быдлячество идет именно сверху. Юлят, одну и ту же ситуацию переворачивают с ног на голову и обратно»

Юрий Карандин прокомментировал слова Андрея Разина о судьях в КХЛ.

Главный тренер «Металлурга» раскритиковал отношение судей к себе после матча с «Трактором»: «Вы обидчивые девочки или профессионалы? Ваша вина, что вы не состоялись как хоккеисты. Ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад».

– Тут главные вопросы – к руководителю судейского корпуса. Извините за выражение, быдлячество идет именно сверху. Вы только посмотрите программу «Судейская». Ее автор Гучек, кажется, глубже понимает правила, чем его соведущие.

И даже самому гибкому арбитру последних десятилетий Вайсфельду его фирменной гибкости не хватает. Юлят, одну и ту же ситуацию переворачивают с ног на голову, потом обратно на ноги и все равно завершают головой. И все это в стиле «чего изволите», без понимания сути хоккея и профессии арбитра.

Так стоит ли удивляться, что такими же гибкими и циничными становятся и некоторые молодые арбитры. К сожалению, берут пример. Отсюда и общая атмосфера.

– Что дальше?

– У меня есть опасения за Разина. Штрафы за критику судейства внешне наш хоккей вроде бы законсервировали, но главный тренер «Магнитки» зашел с другой стороны и сказал правду. 

Допускаю, что теперь на Разина и его команду спустят всех собак, сделают из него показательную жертву. Буду внимательно следить за развитием событий, – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр Юрий Карандин.

Юрий Карандин: «Разин прав – не все судьи КХЛ понимают свою роль. Они не вершители судеб, а всего лишь обслуга. Угнетает и их манера общения – снисходительная, с матерком»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАндрей Разин
logoЛеонид Вайсфельд
судьи
logoМеталлург Мг
logoЮрий Карандин
logoКХЛ
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