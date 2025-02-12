Гендиректор «Торпедо»: «Послематчевые рукопожатия не очень-то нужны. Порой не все остывают после игры. Все начинается с малого, со словесной перепалки, что может привести к драке»

Гендиректор «Торпедо» высказался касательно рукопожатий после матчей КХЛ.

После матча в Казани между «Ак Барсом» и «Торпедо» (1:5) во время рукопожатий произошла драка между вратарями Иваном Кульбаковым и Амиром Мифтаховым .

«Иногда матчи заканчиваются на нервозной ноте, и, возможно, есть мнение, что эти рукопожатия не очень-то и нужны. Как известно, в плей-офф рукопожатия есть только после последней игры в серии. Этот вопрос при желании можно вынести на рассмотрение советом директоров, учитывая, что послематчевое рукопожатие – это часть игры.

Порой ребята не все моментально остывают после игры, и есть какие-то взаимные обиды и недовольства. У нас периодически такие вспышки бывают.

И непросто так этого нет после каждого матча в плей-офф. Все это начинается с малого, с какой-то словесной перепалки, что в дальнейшем может привести к какой-то драке. Это немного неконтролируемые вещи.

А так как много народу в один момент на льду сразу, то это может перерасти в серьезную драку», – сказал генеральный директор «Торпедо » и член совета директоров Фонбет Чемпионата КХЛ Александр Харламов.