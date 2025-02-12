Ларионов о драке Кульбакова с Мифтаховым: «Вратари иногда делают непредсказуемые вещи. В 1996-м была серьезная потасовка «Детройта» и «Колорадо» – самая грязная в истории НХЛ, наверное»

Игорь Ларионов прокомментировал стычку Амира Мифтахова и Ивана Кульбакова.

«Торпедо» обыграло «Ак Барс » со счетом 5:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры между вратарями команд случилась драка .

– Мы привыкли видеть потасовки полевых игроков после матчей, сегодня же сошлись вратари. Как вы это прокомментируете?

– В 1996-м была серьезная потасовка вратарей «Детройта» и «Колорадо». Наверное, самая грязная в истории НХЛ . По сегодняшнему эпизоду, насколько я знаю, был конфликт между Мифтаховым и Кульбаковым .

Что было дальше – подробностей не знаю. Вратарь Бочаров пытался разнять ребят, но ему сзади натянули на голову свитер. Это хоккей, эмоции.

Когда команда проигрывает дома – она недовольна, выражает свои эмоции через край. Это доля вратарей, иногда они делают непредсказуемые вещи, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов.

25 лет великой драке «Детройта» и «Колорадо»: бились даже Ларионов и Форсберг