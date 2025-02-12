Ларионов о драке Кульбакова с Мифтаховым: «Вратари иногда делают непредсказуемые вещи. В 1996-м была серьезная потасовка «Детройта» и «Колорадо» – самая грязная в истории НХЛ, наверное»
«Торпедо» обыграло «Ак Барс» со счетом 5:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры между вратарями команд случилась драка.
– Мы привыкли видеть потасовки полевых игроков после матчей, сегодня же сошлись вратари. Как вы это прокомментируете?
– В 1996-м была серьезная потасовка вратарей «Детройта» и «Колорадо». Наверное, самая грязная в истории НХЛ. По сегодняшнему эпизоду, насколько я знаю, был конфликт между Мифтаховым и Кульбаковым.
Что было дальше – подробностей не знаю. Вратарь Бочаров пытался разнять ребят, но ему сзади натянули на голову свитер. Это хоккей, эмоции.
Когда команда проигрывает дома – она недовольна, выражает свои эмоции через край. Это доля вратарей, иногда они делают непредсказуемые вещи, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
25 лет великой драке «Детройта» и «Колорадо»: бились даже Ларионов и Форсберг
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