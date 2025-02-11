Мифтахов подрался с Кульбаковым после игры «Ак Барса» с «Торпедо». Бочаров пытался разнять вратарей и оказался на льду
Амир Мифтахов подрался с Иваном Кульбаковым после матча «Ак Барса» с «Торпедо».
Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла казанский клуб со счетом 5:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
После матча вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов выразил голкиперу гостей Ивану Кульбакову претензии из-за удара форварду казанцев Никите Дыняку. После этого началась драка между ними.
Голкипер «Торпедо» Иван Бочаров попытался разнять дерущихся вратарей, но пропустил удар и оказался на льду.
Изображение: кадр из видео в соцсети Артура Хайруллина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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