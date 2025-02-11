Мифтахов подрался с Кульбаковым после игры «Ак Барса» с «Торпедо». Бочаров пытался разнять вратарей и оказался на льду

Амир Мифтахов подрался с Иваном Кульбаковым после матча «Ак Барса» с «Торпедо».

Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла казанский клуб со счетом 5:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После матча вратарь «Ак Барса » Амир Мифтахов выразил голкиперу гостей Ивану Кульбакову претензии из-за удара форварду казанцев Никите Дыняку. После этого началась драка между ними.

Голкипер «Торпедо » Иван Бочаров попытался разнять дерущихся вратарей, но пропустил удар и оказался на льду.

Изображение: кадр из видео в соцсети Артура Хайруллина.