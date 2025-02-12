Гатиятулин про 1:5 от «Торпедо»: «Ак Барс» выпал из ритма, дали ребятам отдохнуть после насыщенного календаря. Семь минут мы неплохо играли, потом не хватило скорости»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Торпедо».

Казанский клуб потерпел поражение со счетом 1:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Была пауза, после насыщенного календаря дали ребятам возможность отдохнуть, уделили внимание восстановлению, потому что впереди месяц игры через день, через два.

Возможно, выпали из ритма, потому что упала командная скорость. Чаще обычного ошибались в передачах и сменах. Надо отдать должное сопернику – не дали нам вернуться в игру. Тем не менее, спасибо болельщикам за поддержку.

– Первые две шайбы были несуразными. Как сегодня играла оборона, насколько вы довольны дебютантом Степаном Тереховым?

– Не хватало скорости. Первые семь минут мы неплохо играли, шли в давление, заставляли соперника ошибаться. Потом где-то не хватило движения, соперник стал больше контролировать шайбу, отсюда пошли ошибки, которые привели к пропущенным шайбам.

Не буду никого комментировать индивидуально, потому что любого результата мы достигаем командой.

– Ошибка Амира Мифтахова в первой шайбе повлияет на его позицию в гонке за место первого номера?

– Такое бывает, он хотел как лучше, но не поднял шайбу. Разберем момент, покажем, как нужно действовать в таких ситуациях. Мы – команда, должны выручать друг друга, но сегодня не получилось.

– Это вторая подобная шайба в сезоне. Как с этим бороться, в чем природа таких ошибок?

– Хоккей – быстрая игра, решения тоже нужно принимать быстро. Ошибки есть в каждом матче, важно, как мы реагируем на них.

Будем доносить до ребят, что игра продолжается после пропущенных шайб, нужно переламывать. У нас это получалось, но сегодня не хватило ритма, страсти. Мы это поправим.

– На ваш взгляд, это худшая игра «Ак Барса» под вашим руководством? Какие уроки можно вынести из нее?

– Любая игра – это опыт, мы учимся на ошибках. У нас и сегодня были хорошие отрезки, но сегодня их было меньше, чем обычно, – сказал Гатиятулин .