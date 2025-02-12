Щитов о Демидове: «В СКА его здорово раскрыли, потенциал у парня большой. Он играет уже как сложившийся мастер»
Никита Щитов высказался об игре Ивана Демидова за СКА.
«Лично мне интересно наблюдать за Иваном Демидовым из СКА. Хороший хоккей он показывает в этом сезоне.
Очень здорово его в клубе раскрыли, и потенциал у парня большой. Он небольшого роста, но очень техничный, играет уже как сложившийся мастер», – сказал бывший капитан «Сочи» Никита Щитов
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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