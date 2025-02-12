Щитов о Демидове: «В СКА его здорово раскрыли, потенциал у парня большой. Он играет уже как сложившийся мастер»

Никита Щитов высказался об игре Ивана Демидова за СКА.

«Лично мне интересно наблюдать за Иваном Демидовым из СКА . Хороший хоккей он показывает в этом сезоне.

Очень здорово его в клубе раскрыли, и потенциал у парня большой. Он небольшого роста, но очень техничный, играет уже как сложившийся мастер», – сказал бывший капитан «Сочи» Никита Щитов