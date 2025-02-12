Кузнецов о Демидове: «Ваня молодец, всегда нацелен на ворота. Одно удовольствие смотреть на то, как он развивается»
Евгений Кузнецов высказался об игре Ивана Демидова.
СКА во вторник проиграл «Динамо» в Москве со счетом 1:3. Иван Демидов отметился передачей.
«Сейчас не время говорить про прогресс, но Ваня молодец, он всегда нацелен на ворота.
Для меня одно удовольствие смотреть на то, как он развивается. У меня большие надежды на него», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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