Президент «Динамо»: «C удовольствием хотел бы видеть Овечкина в руководстве клуба. Он дает рекомендации когда мы ищем игроков из Северной Америки»
– Александр Овечкин является советником руководства «Динамо». Какой существенный и важный посыл от него к вам и клубу исходил за последнее время?
– Он является советником генерального директора клуба.
С Александром мы советуемся, когда ищем игроков из Северной Америки. Он нам дает рекомендации, оценки, предлагает какие-то варианты, и мы на них ориентируемся.
Поэтому с точки зрения всех этих вопросов мы с ним практически согласовываем многие вещи, его оценка для нас очень важна.
С точки зрения игры клуба он тоже переживает, когда мы проигрываем, перезванивает тренерскому штабу. Это чисто дружеский, человеческий контакт, ну и спортивный тоже.
– Может ли поменяться должность Овечкина в клубе по окончании его игровой карьеры? Видите ли вы его в качестве активного руководителя «Динамо»?
– Дело в том, что он сейчас строит дворец спорта для детей.
В каком качестве он может вернуться в «Динамо»? Я бы с удовольствием хотел бы видеть его в составе руководства нашего клуба, – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
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