Президент «Динамо»: «Не считаем, что мы ошиблись с Миской. В АХЛ играет в динамовском шлеме. Это говорит о том, что он еще не расстался с «Динамо»
Американский голкипер перешел в «Динамо» перед этим сезоном. В Фонбет чемпионате КХЛ он провел 14 матчей, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,8% бросков. В декабре 2024 года клуб расторг соглашение с вратарем.
«Ни я, ни наш тренерский штаб и спортивный блок не считаем, что с Миской мы ошиблись. Мы его взяли по итогам выбора игроков.
Он достаточно молодой, способный. Когда получилось, что Владислава Подъяпольского привлекли к нам в клуб, тренерский штаб предложил Миске практически стать третьим вратарем.
Ему поступило предложение играть в АХЛ, он сейчас там играет и неплохо (Миска играет за фарм-клуб «Айлендерс» – Спортс’‘), причем в нашем динамовском шлеме, что говорит о том, что он еще не расстался с «Динамо».
Мы ему благодарны за хорошие игры против «Трактора», других команд, и я считаю, что он бы в «Динамо» и дальше играл, если бы мы не привлекли Подъяпольского.
Но это решение тренерского штаба и спортивного блока», – сказал президент и глава совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий