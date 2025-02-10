Президент «Динамо»: «Не считаем, что мы ошиблись с Миской. В АХЛ играет в динамовском шлеме. Это говорит о том, что он еще не расстался с «Динамо»

Виктор Воронин заявил, что «Динамо» не ошиблось с переходом Хантера Миски.

Американский голкипер перешел в «Динамо» перед этим сезоном. В Фонбет чемпионате КХЛ он провел 14 матчей, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,8% бросков. В декабре 2024 года клуб расторг соглашение с вратарем.

«Ни я, ни наш тренерский штаб и спортивный блок не считаем, что с Миской мы ошиблись. Мы его взяли по итогам выбора игроков.

Он достаточно молодой, способный. Когда получилось, что Владислава Подъяпольского привлекли к нам в клуб, тренерский штаб предложил Миске практически стать третьим вратарем.

Ему поступило предложение играть в АХЛ , он сейчас там играет и неплохо (Миска играет за фарм-клуб «Айлендерс» – Спортс’‘), причем в нашем динамовском шлеме, что говорит о том, что он еще не расстался с «Динамо».

Мы ему благодарны за хорошие игры против «Трактора», других команд, и я считаю, что он бы в «Динамо» и дальше играл, если бы мы не привлекли Подъяпольского.

Но это решение тренерского штаба и спортивного блока», – сказал президент и глава совета директоров «Динамо » Виктор Воронин.