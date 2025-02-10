Президент «Динамо» о Комтуа: «Вопрос о расторжении контракта ни разу не стоял. Воспитательный процесс проводился. Говорили, что играть у нас грубо – не самый лучший вариант»

Виктор Воронин заявил, что «Динамо» не хотело расторгать контракт с Максимом Комтуа.

Нападающий набрал 38 (14+24) очков при полезности «плюс 15» в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«Вопрос о расторжении контракта с ним ни разу не стоял. Мы реально оценивали его профессиональные качества, так скажем, психологический стереотип.

Когда он проваливался в самом начале сезона, мы понимали, что он только сменил лигу, приехал в новую страну, ему нужно было в определенной степени адаптироваться.

И это повлияло на его поведенческие характеристики. Он уже показывает тот результат, на который мы и рассчитывали в начале сезона.

Воспитательный процесс с ним проводился. Ему говорили, что играть у нас грубо – не самый лучший вариант, что приводит и к травмам», – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо » Виктор Воронин.