Президент «Динамо» о Комтуа: «Вопрос о расторжении контракта ни разу не стоял. Воспитательный процесс проводился. Говорили, что играть у нас грубо – не самый лучший вариант»
Виктор Воронин заявил, что «Динамо» не хотело расторгать контракт с Максимом Комтуа.
Нападающий набрал 38 (14+24) очков при полезности «плюс 15» в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«Вопрос о расторжении контракта с ним ни разу не стоял. Мы реально оценивали его профессиональные качества, так скажем, психологический стереотип.
Когда он проваливался в самом начале сезона, мы понимали, что он только сменил лигу, приехал в новую страну, ему нужно было в определенной степени адаптироваться.
И это повлияло на его поведенческие характеристики. Он уже показывает тот результат, на который мы и рассчитывали в начале сезона.
Воспитательный процесс с ним проводился. Ему говорили, что играть у нас грубо – не самый лучший вариант, что приводит и к травмам», – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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