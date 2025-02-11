Ротенберг об Овечкине: «Он мне подарил клюшку, буду гордиться этим всю жизнь. Готов подарить свою, это как алаверды. Пусть она будет такого уровня, чтобы Саша мог ей сыграть»
Ранее Ротенберг рассказал о создании клюшек под брендом «Красная машина».
– Александр Овечкин сказал, что был бы готов протестировать клюшку, которую вы изготовили. Готовы сделать такой презент капитану «Вашингтона»?
– Конечно! И это как алаверды (передача слова другому во время тоста на застолье; в современном значении: ответное действие – Спортс’‘). Ведь Саша мне подарил свою клюшку.
Я всегда с этой клюшкой выхожу с огромным удовольствием. Горжусь этой клюшкой великого Александра Овечкина, который вот‑вот побьет рекорд Гретцки. Дай бог ему здоровья!
Я буду этим гордиться всю жизнь. Буду всем детишкам показывать, всем нашим юниорам: «Вот смотрите, у меня клюшка Саши Овечкина, которая сама забивает!»
К сожалению, я не праворукий. А так бы сам вышел с этой клюшкой и играл. Но никогда не поздно, можно еще попробовать.
Конечно, я готов подарить Овечкину свою клюшку в ответ. Только надо изготовить ее под правый хват, с его загибом и с той же технологией. И пусть клюшка будет такого уровня, чтобы Саша мог ей сыграть.
– Овечкин дал смелый прогноз, что «Динамо» победит СКА со счетом 5:1. Потому что у игроков клуба из Санкт‑Петербурга еще нет клюшек Ротенберга.
– А мы все докажем игрой! Я согласен, что клюшка – это самое важное. Но, кроме этого, надо хорошо подготовить команду. И я уверен в том, что наши ребята сегодня постараются сделать все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков.
Хорошо, что и в НХЛ смотрят наши матчи. Мы очень этому рады. Саше огромный привет! Пусть победит сильнейший, а мы докажем своей игрой, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Александр Овечкин: «Где смотреть пресс-конференции Ротенберга? В Америке не показывают. Если Роман подарит свою клюшку, посмотрю с удовольствием. Но забивать буду своей»
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