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  • Ротенберг про 1:3 от «Динамо»: «На игру СКА повлияла травма Галенюка – сотрясение, несчастный случай. Голы сами себе привезли, удалялись, это надо улучшать, скоро плей-офф»
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Ротенберг про 1:3 от «Динамо»: «На игру СКА повлияла травма Галенюка – сотрясение, несчастный случай. Голы сами себе привезли, удалялись, это надо улучшать, скоро плей-офф»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Хочу поблагодарить всех болельщиков. Поздравляю «Динамо» с этой победой.

На нашу игру повлияло то, что Галенюк получил такую травму, несчастный случай, сотрясение... Ребята сильно переживали, наверное, допустили такие ошибки. Несвойственные нам. 

Пропустили голы, сами себе привезли. Эти моменты мы обязаны улучшать, скоро плей-офф. Вернулись в состав и Кузнецов, и Хайруллин. Где-то еще не хватает тонуса, они набирают форму. 

Во втором периоде у нас были стопроцентные моменты. Вратарь соперника Моторыгин здорово сыграл. В третьем периоде были моменты, 6 на 4, сняли вратаря, но надо было не удалятся.

Впереди выездные матчи, боремся за самое высокое место в регулярном чемпионате», – сказал Ротенберг

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Динамо» во &laquo;ВКонтакте&raquo;
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