СКА проиграл «Динамо» в 4 из 5 матчей сезона
СКА проиграл «Динамо» в 4 из 5 матчей текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила московскому клубу со счетом 1:3 в выездном матче.
Команды встречались между собой 5 раз в текущем сезоне, СКА проиграл 4 матча (2:4, 4:5, 3:5, 1:3) и выиграл лишь однажды – 1 февраля петербуржцы были сильнее на выезде (4:3 ОТ).
В следующем матче СКА отправится в гости к «Барысу», «Динамо» сыграет дома со «Спартаком». Обе встречи пройдут 13 февраля.
СКА пропустил 151-й гол – это клубный антирекорд. В сезоне-2022/23 было 150 шайб
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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