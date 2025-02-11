СКА проиграл «Динамо» в 4 из 5 матчей сезона

СКА проиграл «Динамо» в 4 из 5 матчей текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила московскому клубу со счетом 1:3 в выездном матче.

Команды встречались между собой 5 раз в текущем сезоне, СКА проиграл 4 матча (2:4, 4:5, 3:5, 1:3) и выиграл лишь однажды – 1 февраля петербуржцы были сильнее на выезде (4:3 ОТ).

В следующем матче СКА отправится в гости к «Барысу», «Динамо » сыграет дома со «Спартаком». Обе встречи пройдут 13 февраля.

СКА пропустил 151-й гол – это клубный антирекорд. В сезоне-2022/23 было 150 шайб