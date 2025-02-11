Ротенберг поменял Мойсевича на Заврагина после 3-й шайбы от «Динамо». Это 14-я замена вратарей СКА в сезоне

Роман Ротенберг снова заменил поменял вратарей СКА по ходу матча.

Московское «Динамо » принимает СКА (3:0 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил вратаря Павла Мойсевича на Егора Заврагина во втором периоде после третьей пропущенной шайбы.

Таким образом, Ротенберг в 14-й раз в текущем сезоне заменил вратаря по ходу матча. При этом петербургский клуб одержал победы в 3 из этих игр.

5 сентября, «Металлург» – СКА (5:4 ОТ): Плешков заменил Серебрякова.

27 сентября, СКА – «Северсталь» (8:5): Серебряков заменил Плешкова.

29 сентября, СКА – «Куньлунь» (4:5): Серебряков заменил Плешкова.

5 октября, «Северсталь» – СКА (4:3): Серебряков заменил Плешкова.

10 октября, СКА – «Динамо » Минск (2:4): Заврагин заменил Плешкова.

7 ноября, СКА – «Сочи» (2:5): Мойсевич заменил Заврагина.

30 ноября, «Амур» – СКА (5:7): Бережной заменил Мойсевича.

19 декабря, СКА – «Торпедо» (6:4): Заврагин заменил Мойсевича.

25 декабря, ЦСКА – СКА (6:5): Мойсевич заменил Заврагина, затем Заврагин сменил Мойсевича.

8 января, СКА – «Спартак» (0:5): Плешков заменил Мойсевича.

16 января, СКА – «Северсталь» (4:7): Заврагин заменил Мойсевича.

4 февраля, СКА – «Ак Барс» (3:8): Мойсевич заменил Плешкова.

Ротенберг 13-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Клуб одержал 3 победы