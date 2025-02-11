Майоров о словах Третьяка про суд с ИИХФ: «Недопуск России на ЧМ-2026 – хамство. Если дело будет рассматривать CAS, решение будет не в нашу пользу. Куда еще мы можем подать, не знаю»

Борис Майоров отреагировал на слова Владислава Третьяка об отстранении России.

Ранее президент ФХР выразил мнение о том, как добивать допуска российских сборных: «У нас есть шанс, если закончится СВО, подать в суд, чтобы попасть на ЧМ-2026. По ОИ-2026 федерации ждут, кто будет главой МОК, какая волна пойдет».

«Я за то, чтобы цепляться за уходящий поезд всеми возможными способами. Независимо от шансов. В конце концов, это хамство со стороны Международной федерации заранее нас уже отстранять нас на 26-й год.

Если бы это было ближе к концу года, то я бы сказал, что Международная федерация в таком сложном положении, что решение такое принимает. А сейчас, за полтора года до ЧМ-2026, они имеют хамство нас уже не допускать.

Шансы на победу у России ничтожны? Я вообще не в курсе. Смотря где это будет рассматриваться. Если это CAS (Спортивный арбитражный суд – Спортс’‘) будет рассматривать, то он находится под влиянием Европы вокруг конфликта России и Украины, решение будет не в нашу пользу, а куда еще мы можем подавать, я не знаю», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .