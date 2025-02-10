Владислав Третьяк: «У нас есть шанс, если закончится СВО, подать в суд, чтобы попасть на ЧМ-2026. По ОИ-2026 федерации ждут, кто будет главой МОК, какая волна пойдет»
Владислав Третьяк оценил возможность допуска России на Олимпиаду-2026.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.
Вопрос допуска России на Олимпиаду-2026 еще не решен.
«У нас еще есть шанс, если закончится СВО, подать в суд, чтобы попасть на чемпионат мира в 2026 году.
Олимпийские игры – сейчас выборы в МОК, там затишье.
Многие федерации ждут, кто будет [главой МОК], какая волна пойдет. Все находятся в ожидании», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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