«Сибирь» дома победила «Ладу» – 4:1. Матч был посвящен памяти Андрея Тарасенко
«Сибирь» победила «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Игра была посвящена памяти тренера «Сибири» Андрея Тарасенко, умершего 11 июля 2024 года.
Сибиряки одержали пятую победу в шести последних матчах и вышли на седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков за 52 игры.
«Лада» занимает десятую позицию на Востоке, имея 42 очка после 52 матчей. Команды вновь сыграют между собой 13 февраля.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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