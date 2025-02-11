«Сибирь» дома победила «Ладу» – 4:1. Матч был посвящен памяти Андрея Тарасенко

«Сибирь» победила «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Игра была посвящена памяти тренера «Сибири » Андрея Тарасенко , умершего 11 июля 2024 года.

Сибиряки одержали пятую победу в шести последних матчах и вышли на седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков за 52 игры.

«Лада » занимает десятую позицию на Востоке, имея 42 очка после 52 матчей. Команды вновь сыграют между собой 13 февраля.