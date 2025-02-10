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Морозов о Матче звезд КХЛ в Новосибирске: «Ощущения отличные. Два дня прошли в полном аншлаге. Праздник удался»

Алексей Морозов поделился впечатлениями от Фонбет Матча звезд КХЛ в Новосибирске.

— Ощущения от Матча звезд отличные. В Новосибирске очень любят хоккей, поддерживают своих игроков, было много гостей. 

Организация прошла на высшем уровне. Даже если по транспортным, логистическим моментам были вопросы, когда слышали про то, что это делалось на благо хоккея, Матча звезд КХЛ, то все вопросы сразу решались. Все это благодаря губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Он активно участвовал во всех рабочих группах, и поэтому праздник прошел [хорошо].

На Кубке вызова был установлен рекорд посещаемости. Но прошедшие два дня Матча звезд КХЛ прошли в полном аншлаге. Болельщики поддерживали своих игроков. Праздник удался. 

Движемся дальше: возобновляется чемпионат, скоро уже плей‑офф. Мы будем играть теперь до конца мая, чтобы болельщики больше насладились хоккеем.

— За какой дивизион болели?

— Я уже давно не болею ни за кого. Просто радовался тому, что болельщикам нравится, их эмоциям, — сказал президент КХЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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