Мерфи о том, какая страна более хоккейная – Россия или Канада: «Мы где-то рядом. Очень близки! В Новосибирске, как и во многих других местах России, много шума вокруг хоккея»
– Считаете ли вы, что Россия – хоккейная страна?
– Да, безусловно.
– Какая страна более хоккейная – Канада или Россия?
– О, это сложный вопрос. Знаете что? Я думаю, мы где-то рядом. Очень близки! Каждый ребенок в Канаде играет в хоккей.
По крайней мере, большинство играло точно, когда я сам был маленьким. Но у хоккея огромная поддержка в Новосибирске, весь город его любит.
Здесь, как и во многих других местах России, много шума вокруг хоккея. Это отличное место для игры! Я многим советую приезжать сюда, если у них есть такая возможность. Мне здесь очень понравилось.
– Матчи России и Канады всегда были очень захватывающими. Хотите ли снова увидеть игру между нашими сборными?
– Да, конечно. Надеюсь, это скоро произойдет и все смогут играть на Олимпиадах и чемпионатах мира.
Хочется видеть, как лучшие игроки, лучшие спортсмены мира соревнуются друг с другом, что бы ни происходило в мире. Было бы здорово, если бы это произошло, – сказал защитник «Сибири» Тревор Мерфи.
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