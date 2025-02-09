Мерфи о том, какая страна более хоккейная – Россия или Канада: «Мы где-то рядом. Очень близки! В Новосибирске, как и во многих других местах России, много шума вокруг хоккея»

Тревор Мерфи ответил, является ли Россия хоккейной страной.

– Считаете ли вы, что Россия – хоккейная страна?

– Да, безусловно.

– Какая страна более хоккейная – Канада или Россия?

– О, это сложный вопрос. Знаете что? Я думаю, мы где-то рядом. Очень близки! Каждый ребенок в Канаде играет в хоккей.

По крайней мере, большинство играло точно, когда я сам был маленьким. Но у хоккея огромная поддержка в Новосибирске, весь город его любит.

Здесь, как и во многих других местах России, много шума вокруг хоккея. Это отличное место для игры! Я многим советую приезжать сюда, если у них есть такая возможность. Мне здесь очень понравилось.

– Матчи России и Канады всегда были очень захватывающими. Хотите ли снова увидеть игру между нашими сборными?

– Да, конечно. Надеюсь, это скоро произойдет и все смогут играть на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Хочется видеть, как лучшие игроки, лучшие спортсмены мира соревнуются друг с другом, что бы ни происходило в мире. Было бы здорово, если бы это произошло, – сказал защитник «Сибири » Тревор Мерфи .