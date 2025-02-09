Мерфи стал MVP финала Матча звезд КХЛ. Защитник получит 500 тысяч рублей, дивизион Чернышева – 5 млн
Тревор Мерфи стал MVP финала Фонбет Матча звезд КХЛ.
Дивизион Чернышева победил дивизион Боброва в финале со счетом 9:8.
Защитник Тревор Мерфи сделал хет-трик и был признан самым ценным игроком матча.
Команда-победитель звездного турнира получила 5 миллионов рублей, Мерфи получит еще 500 тысяч как самый ценный игрок финала.
Форвард системы «Спартака» Лукьянцев – MVP игры за 3-е место на Матче звезд. Он получил чек на 500 тысяч рублей
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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