Мерфи стал MVP финала Матча звезд КХЛ. Защитник получит 500 тысяч рублей, дивизион Чернышева – 5 млн

Тревор Мерфи стал MVP финала Фонбет Матча звезд КХЛ.

Дивизион Чернышева победил дивизион Боброва в финале со счетом 9:8.

Защитник Тревор Мерфи сделал хет-трик и был признан самым ценным игроком матча.

Команда-победитель звездного турнира получила 5 миллионов рублей, Мерфи получит еще 500 тысяч как самый ценный игрок финала.

Форвард системы «Спартака» Лукьянцев – MVP игры за 3-е место на Матче звезд. Он получил чек на 500 тысяч рублей