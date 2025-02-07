Назаров об Овечкине: «Даже поклонники других команд ему аплодируют. Живем в непростое время – весь наш 150-миллионный бронекулак должен сплотиться вокруг национального лидера»
39-летний форвард «Вашингтона» забросил по шайбе в каждом из четырех последних матчей регулярного чемпионата НХЛ.
«Отличный показатель. До рекорда Гретцки осталось всего 15 голов, а для того, чтобы установить новое выдающееся достижение – 16 шайб.
Болельщики довольны, Саше аплодируют даже поклонники других команд. Атрибутика с фамилией Овечкина, которая и так разлетелась, как горячие пирожки, стала еще популярнее.
Мы живем в непростое время, наши недруги пытаются создать нам много проблем. Но мы знаем, что обязательно преодолеем все трудности, встав плечом к плечу.
Весь наш 150-миллионный бронекулак должен сплотиться вокруг нашего национального лидера в эту трудную минуту. Победа будет за нами», – сказал экс-главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Недруги до сих пор не понимают, что мир стал многополярным. У нас единственный путь – идти вперед единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера»
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