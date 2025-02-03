Андрей Назаров: «Наконец-то старые новые «друзья» поняли, что заниматься своими делами надо на своем континенте, а мы будем решать вопросы на своем. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о результативности Фонбет Чемпионата КХЛ и политике.

«В КХЛ много интересных матчей, шайбы забрасываются на любой вкус, дело доходит едва ли не до двузначных счетов. Болельщикам такая игра нравится, а тренеры нервничают. В плей-офф будет совершенно другой хоккей, где ключевым станет вратарский вопрос, а также отлаженная оборона.

Такой результативности в розыгрыше Кубка Гагарина ждать не нужно, зато сейчас можно делать определенные выводы и вносить необходимые изменения.

Наконец-то наши старые новые «друзья» поняли, что заниматься своими делами надо на своем континенте, а мы будем решать свои вопросы на своем и идти вперед не оглядываясь, плечом к плечу единым бронекулаком. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер российских клубов.