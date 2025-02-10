Назаров о КХЛ: «Впереди ключевой отрезок регулярки. Плей-офф получится интересным. Стоит ожидать массу сюрпризов»
Андрей Назаров считает, что плей-офф-2025 получится очень интересным.
«Пауза на Матч звезд КХЛ осталась позади, уже завтра возобновляется регулярный чемпионат. По сути, впереди ключевой отрезок регулярки.
Команды отдохнули, набрались сил, теперь нужно направить их в нужное русло. Уже сейчас можно сказать, что плей-офф получится очень интересным. Стоит ожидать массу сюрпризов. Причем начиная с первого раунда.
Наши новые старые «друзья», скрипя зубами, признают, что мир стал многополярным. Мы живем в трудный временной отрезок для нашей страны, в который всем нам нужно еще больше сплотиться вокруг нашего национального лидера и идти своим путем к заданной цели. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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