Ольга Серябкина высказалась о трудностях тренерской профессии.

В минувшие выходные бывшая участница группы Serebro выступила на Матче звезд КХЛ в Новосибирске.

– В хоккее есть очень жесткие тренеры. Можно ли их сравнить с музыкальными продюсерами?

– Нет. Я недавно смотрела почти трехчасовое интервью Анатолия Тарасова 1991 года. Посмотрела его полностью. Он очень интересно рассказывал, как тренирует своих пацанов, как создал легенду нашего хоккея Валерия Харламова .

Скажу так: спорт – это сложная вещь, где нужно быть сильным не только физически, но и морально. На тренере лежит колоссальная ответственность за то, каких людей он тренирует, выбирает.

Тренер – это призвание. Я желаю каждому спортсмену большой удачи. Когда он действующий спортсмен, и когда он завершает свою карьеру – это интересно, сложно, но в то же время важный этап в жизни каждого человека.

– То есть спортивных тренеров нельзя сравнивать ни с какими другими людьми из других индустрий?

– Вообще нет. Спорт – это про другое. Любое дело, будь то музыка или какое-то другое направление, – это всегда сложный путь. Когда ты делаешь карьеру, хочешь стать лучшим, когда есть амбиции.

Это все про силу духа и так далее, но тем не менее в спорте все иначе, потому что там есть физика. Я очень уважаю спортсменов и считаю, что это особенные люди, – сказала Ольга Серябкина.

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