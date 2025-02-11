Ольга Серябкина: «Недавно смотрела почти трехчасовое интервью Анатолия Тарасова. Тренер – это призвание, колоссальная ответственность. Музыка или другое дело – сложный путь, но спортсмены – особенные люди»
В минувшие выходные бывшая участница группы Serebro выступила на Матче звезд КХЛ в Новосибирске.
– В хоккее есть очень жесткие тренеры. Можно ли их сравнить с музыкальными продюсерами?
– Нет. Я недавно смотрела почти трехчасовое интервью Анатолия Тарасова 1991 года. Посмотрела его полностью. Он очень интересно рассказывал, как тренирует своих пацанов, как создал легенду нашего хоккея Валерия Харламова.
Скажу так: спорт – это сложная вещь, где нужно быть сильным не только физически, но и морально. На тренере лежит колоссальная ответственность за то, каких людей он тренирует, выбирает.
Тренер – это призвание. Я желаю каждому спортсмену большой удачи. Когда он действующий спортсмен, и когда он завершает свою карьеру – это интересно, сложно, но в то же время важный этап в жизни каждого человека.
– То есть спортивных тренеров нельзя сравнивать ни с какими другими людьми из других индустрий?
– Вообще нет. Спорт – это про другое. Любое дело, будь то музыка или какое-то другое направление, – это всегда сложный путь. Когда ты делаешь карьеру, хочешь стать лучшим, когда есть амбиции.
Это все про силу духа и так далее, но тем не менее в спорте все иначе, потому что там есть физика. Я очень уважаю спортсменов и считаю, что это особенные люди, – сказала Ольга Серябкина.
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