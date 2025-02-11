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«Авангард» выиграл 12 из 17 матчей при Ги Буше. Команда отстает на 4 очка от 5-го места на Востоке

«Авангард» набрал очки в пятом матче подряд в КХЛ.

Команда тренера Ги Буше обыграла «Адмирал» (5:2) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер Никита Серебряков отразил 37 из 39 бросков.

«Авангард» выиграл 12 из 17 матчей под руководством канадского специалиста. Ги Буше провел первый матч во главе команды 21 декабря 2024 года против «Лады» (7:6).

На этом отрезке «Авангард» дважды уступил «Салавату Юлаеву» (0:4 и 2:3), а также проиграл «Металлургу» (1:2), «Автомобилисту» (1:2) и ЦСКА (1:2 Б).

На данный момент «Авангард» находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 54 играх. Команда отстает на четыре балла от «Металлурга», который занимает пятую строчку и имеет в активе 66 баллов в 53 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoГи Буше
logoКХЛ
logoАвангард
logoАдмирал
logoНикита Серебряков
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