«Мужчинам не надо заниматься сексом перед соревнованиями. Созданное напряжение выплескивается на льду». Экс-участница группы Serebro Серябкина о запрете тренеров

Ольга Серябкина считает, что мужчинам не нужно заниматься сексом перед матчами.

– Некоторые тренеры запрещают хоккеистам перед матчами заниматься сексом. Честно ли это?

– Я эту тему, естественно, знаю.

В некотором смысле, считаю, что это верно, потому что-то напряжение, которое создается, выплескивается на льду… Но слышала и такую версию, что у женщин и мужчин разная физиология.

Мужчинам, скорее, не надо заниматься сексом перед соревнованиями, а женщинам, наоборот, надо, потому что у них совсем другая физика.

Наверное, я больше придерживаюсь именно этого мнения, – сказал бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина, которая выступила прошедшем на Матче звезд КХЛ.