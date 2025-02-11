«Мужчинам не надо заниматься сексом перед соревнованиями. Созданное напряжение выплескивается на льду». Экс-участница группы Serebro Серябкина о запрете тренеров
Ольга Серябкина считает, что мужчинам не нужно заниматься сексом перед матчами.
– Некоторые тренеры запрещают хоккеистам перед матчами заниматься сексом. Честно ли это?
– Я эту тему, естественно, знаю.
В некотором смысле, считаю, что это верно, потому что-то напряжение, которое создается, выплескивается на льду… Но слышала и такую версию, что у женщин и мужчин разная физиология.
Мужчинам, скорее, не надо заниматься сексом перед соревнованиями, а женщинам, наоборот, надо, потому что у них совсем другая физика.
Наверное, я больше придерживаюсь именно этого мнения, – сказал бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина, которая выступила прошедшем на Матче звезд КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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