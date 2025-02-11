Бирюков о Набокове в НХЛ: «Илья – наш парень и отличный вратарь. Делаем все, чтобы его оставить в «Металлурге». Посмотрим, в какую сторону склонится чаша весов»
Срок действующего соглашения 21-летнего голкипера с клубом заканчивается в конце мая 2025 года. Права на него в НХЛ принадлежат «Колорадо».
– С Шуми Бабаевым вы общаетесь насчет будущего Ильи Набокова?
– Да, мы разговариваем с Ильей и с Шуми. Диалог ведется. Илья – наш парень и отличный вратарь, и мы делаем все, чтобы его оставить в команде. Работа ведется, и посмотрим, в какую сторону склонится чаша весов.
– Постоянные слухи вокруг Набокова и его будущего как-то на него действуют?
– Он так же играет, ментально ничего не поменялось. Такой у него психотип, Илья – уверенный в себе человек, и со временем он станет еще крепче и спокойнее. Для вратаря это очень важно, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
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