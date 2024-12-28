Гомоляко о том, как ему удалось сохранить Набокова в «Металлурге»: «Спасибо агенту Бабаеву. Договорись об адекватном повышении контракта и прописали бонусы»
Сергей Гомоляко рассказал, как сохранил вратаря Илью Набокова в «Металлурге».
– Долго договаривались о повышении контракта Илье Набокову после фееричного плей-офф?
– Спасибо агенту Шуми Бабаеву, все прошло без каких-то жестких переговоров и выкручивания рук с его стороны. Договорись об адекватном повышении контракта и прописали бонусы.
– Не пробовали договориться на два года?
– Решили, что вернемся к этому разговору позже.
– На вас выходили другие топ-клубы с просьбой о продаже прав на Набокова?
– Нет. С нашей стороны было бы глупостью продать MVP Кубка Гагарина. И это все понимают, – сказал бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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