Гомоляко о том, как ему удалось сохранить Набокова в «Металлурге»: «Спасибо агенту Бабаеву. Договорись об адекватном повышении контракта и прописали бонусы»

Сергей Гомоляко рассказал, как сохранил вратаря Илью Набокова в «Металлурге».

– Долго договаривались о повышении контракта Илье Набокову после фееричного плей-офф?

– Спасибо агенту Шуми Бабаеву, все прошло без каких-то жестких переговоров и выкручивания рук с его стороны. Договорись об адекватном повышении контракта и прописали бонусы.

– Не пробовали договориться на два года?

– Решили, что вернемся к этому разговору позже.

– На вас выходили другие топ-клубы с просьбой о продаже прав на Набокова?

– Нет. С нашей стороны было бы глупостью продать MVP Кубка Гагарина. И это все понимают, – сказал бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.