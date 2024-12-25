Директор «Металлурга» о Набокове в СКА: «Нет. Илья играет в нашей команде. Мы рассчитываем на него и хотим, чтобы он остался»
– Проясните ситуацию с Ильей Набоковым. Как вышло, что вратарь, пропустивший матчи «Металлурга» из-за травмы, сыграл за сборную на Кубок Первого канала?
– Ситуация простая. У Ильи было повреждение. На выезде мы дали ему время на восстановление.
В поездке провели углубленное обследование. Выяснилось, что травма несерьезная. Она не мешала играть, он бы ее не усугубил. Александр Смолин выиграл два матча на выезде, тренеры решили выпустить его и против «Динамо».
У Ильи было огромное желание поехать на Кубок Первого канала. Это первый вызов во взрослую сборную. Мы посмотрели, что его здоровью ничего не угрожает, и спокойно отпустили.
– Илья Набоков может перейти в СКА?
– Нет. Илья играет в нашей команде. Мы рассчитываем на него и хотим, чтобы он остался.
– Переговоры о продлении контракта с Набоковым ведутся?
– Мы разговариваем с агентом.
Илью по каждому моменту не дергаем – для этих дел у него есть представитель. Он знает, что клуб хочет его сохранить. Надеюсь, что переговоры закончатся успехом.
– Сейчас можно понять: Илья больше склоняется к отъезду в «Колорадо» или хочет еще сыграть в КХЛ?
– У Ильи много мыслей в голове, и он еще не определился.
С нашей стороны делаем все, чтобы он остался в «Металлурге». Мы очень этого хотим, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
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