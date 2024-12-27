СКА хотел выменять Набокова у «Металлурга», но вратарь уедет в «Колорадо» после этого сезона («Матч ТВ»)

Илья Набоков перейдет в «Колорадо» после окончания этого сезона.

Действующее соглашение 21-летнего голкипера с «Металлургом » рассчитано до 31 мая 2025 года.

«Этого вратаря очень хотел получить СКА . Но сам Набоков принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

Игрок чуть ли не подписал уже контракт с «Колорадо» – или это соглашение о намерениях, если официальный документ в НХЛ нельзя подписать раньше определенного срока.

СКА хотел отдать многих игроков за Набокова , потому что считает его в перспективе даже талантливее Игоря Шестеркина. Но после этого сезона Илья уезжает в США», – сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

В прошлом сезоне Набоков завоевал Кубок Гагарина и стал самым ценным игроком плей‑офф КХЛ. В этом сезоне он провел 29 матчей и одержал 13 побед, отражая 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,18.

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