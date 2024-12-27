СКА хотел выменять Набокова у «Металлурга», но вратарь уедет в «Колорадо» после этого сезона («Матч ТВ»)
Действующее соглашение 21-летнего голкипера с «Металлургом» рассчитано до 31 мая 2025 года.
«Этого вратаря очень хотел получить СКА. Но сам Набоков принял решение продолжить карьеру в НХЛ.
Игрок чуть ли не подписал уже контракт с «Колорадо» – или это соглашение о намерениях, если официальный документ в НХЛ нельзя подписать раньше определенного срока.
СКА хотел отдать многих игроков за Набокова, потому что считает его в перспективе даже талантливее Игоря Шестеркина. Но после этого сезона Илья уезжает в США», – сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, близкий к ситуации.
В прошлом сезоне Набоков завоевал Кубок Гагарина и стал самым ценным игроком плей‑офф КХЛ. В этом сезоне он провел 29 матчей и одержал 13 побед, отражая 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,18.
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