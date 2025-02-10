Таш Саркисян о Матче звезд: «Событие года для Новосибирска, праздник для суперхоккейного города – прекрасные два дня, огромное количество звезд»
Арташес Саркисян поделился впечатлениями о Фонбет Матче звезд КХЛ-2025.
«Это настоящий праздник, цельное развлечение. Прекрасные два дня для Новосибирска, огромное количество звезд. Я считаю, для суперхоккейного города это событие года.
Для меня самая звездная персона – Виктор Козлов. Мне очень приятно было его видеть, мы знакомы 100 лет, познакомились еще в Ванкувере на Олимпиаде.
Приятно, что он остается в профессии и в наивысшей форме. Для меня это самая приятная встреча в Новосибирске», – заявил Директор по медиапроектам КХЛ Арташес Саркисян.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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