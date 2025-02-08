Козлов сравнил комика Евгения Чебаткова с Моуринью: «Он такой спич выдал – как Жозе на португальском, с интонацией. Ребята рты открыли»
Виктор Козлов доволен работой с комиком Евгением Чебатковым на Матче звезд КХЛ.
Напомним, стендап-комик, шоумен, ведущий Stand Up на ТНТ Евгений Чебатков вошел в тренерский штаб сборной дивизиона Чернышева вместе с Виктором Козловым на Фонбет Матч звезд КХЛ.
– Отличное шоу, классная атмосфера, ребята все позитивные, все классно.
– Какой буллит во время конкурса больше всего понравился?
– Если честно, когда Аймурзин забил, вратарь, похоже, хотел вытащить, Данил неплохо исполнил. Шикарная атмосфера праздника – надеюсь, зрители, которые пришли, получили удовольствие.
Интересно было поработать с Евгением Чебатковым, он такой спич выдал – как Жозе Моуриньо на португальском, с интонацией. Ребята прямо рты открыли, – сказал главный тренер «Салавата».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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