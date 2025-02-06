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  • Козлов о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Непростой матч. Соперник кусался до последней минуты. У нас снова были качели во 2-м периоде»
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Козлов о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Непростой матч. Соперник кусался до последней минуты. У нас снова были качели во 2-м периоде»

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Нефтехимика» (4:1).

– Непростой матч, несмотря на счет, соперник очень хорошо играл, был заряжен и кусался до последней минуты. Матч с «Металлургом» был энергозатратный, сегодня тоже ребятам пришлось многое доставать из себя.

До гола Хмелевски игра была напряженной. Доволен тем, как ребята справились, сбалансировали игру. Гол Саши предопределил ход встречи. Очень рад видеть снова полную арену на домашнем матче.

Мы начали немного неправильно действовать во втором периоде. Вроде правильно делали, но иногда это приводило к ошибкам, из-за чего они ловили нас на смене. У нас снова были качели во втором периоде, хотелось бы, чтобы мы больше контролировали шайбу.

– Подходящий момент был, чтобы вызвать кого-то еще из защитников из других команд. Не было желания вызвать кого-то?

– Сейчас получают игровую практику те, кто недостаточно получал время. Так, чтобы вызвать кого-то и чтобы он сразу включился в игру – пока тяжеловато мне сказать. Не хочу, чтобы ребята в команде сомневались в себе. На данный момент та обойма, которая есть, хорошо справляется.

– Давно не было трех побед подряд. Это важно?

– Конечно, это важно для уверенности. 

– Какой опыт рассчитываете получить на Матче звезд КХЛ?

– Это очень почетно – быть тренером на Матче звезд. Знаю, что моя семья получит удовольствие, находясь среди таких звездных игроков, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
logoСаша Хмелевски
logoМатч звезд КХЛ
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