Плющев о Демидове: «Штаб СКА дает ему расти по старой советской системе: молодого парня поставили к опытным игрокам, у которых он набирается опыта и впитывает все флюиды»
Владимир Плющев поделился мнением об Иване Демидове.
– Неровная игра СКА вас, наверное, не удивляет?
– Наверное, есть определенные причины, почему так происходит. Для того, чтобы все эти моменты объяснить, надо находиться внутри команды.
Но армейцы не отличаются от всех остальных лидеров восьмерки. У них также победы чередуются с поражениями, яркие матчи – с не очень.
Но хотелось бы отметить, что такой яркой звездочки, как Демидов, нет ни в одной команде КХЛ – это однозначно.
Заметно, что тренерский штаб дает этому форварду расти по старой советской системе: молодого парня поставили к опытным игрокам, у которых он набирается опыта и просто впитывает все их флюиды – и на площадке, а может, и за ее пределами, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт уик-энд»
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