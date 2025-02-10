Плющев о Демидове: «Штаб СКА дает ему расти по старой советской системе: молодого парня поставили к опытным игрокам, у которых он набирается опыта и впитывает все флюиды»

Владимир Плющев поделился мнением об Иване Демидове.

– Неровная игра СКА вас, наверное, не удивляет?

– Наверное, есть определенные причины, почему так происходит. Для того, чтобы все эти моменты объяснить, надо находиться внутри команды.

Но армейцы не отличаются от всех остальных лидеров восьмерки. У них также победы чередуются с поражениями, яркие матчи – с не очень.

Но хотелось бы отметить, что такой яркой звездочки, как Демидов , нет ни в одной команде КХЛ – это однозначно.

Заметно, что тренерский штаб дает этому форварду расти по старой советской системе: молодого парня поставили к опытным игрокам, у которых он набирается опыта и просто впитывает все их флюиды – и на площадке, а может, и за ее пределами, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.