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Демидов о том, когда понял, что освоился в КХЛ: «На первой игре»

Иван Демидов рассказал о своей адаптации в КХЛ в сезоне-2024/25.

19-летний нападающий набрал 44 (19+25) очка в 52 играх.

– Всех впечатляет ваш прогресс в нынешнем сезоне. Вы довольны собой?

– Очень рад, что все так получается.

– В какой момент сезона поняли, что освоились в КХЛ?

– На первой игре.

– Была настолько высокая уверенность в себе?

– А почему нет? В игре же не смотрят на паспорт. Смотрят на игровые качества, – сказал нападающий СКА Иван Демидов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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