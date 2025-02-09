Демидов о том, когда понял, что освоился в КХЛ: «На первой игре»
Иван Демидов рассказал о своей адаптации в КХЛ в сезоне-2024/25.
19-летний нападающий набрал 44 (19+25) очка в 52 играх.
– Всех впечатляет ваш прогресс в нынешнем сезоне. Вы довольны собой?
– Очень рад, что все так получается.
– В какой момент сезона поняли, что освоились в КХЛ?
– На первой игре.
– Была настолько высокая уверенность в себе?
– А почему нет? В игре же не смотрят на паспорт. Смотрят на игровые качества, – сказал нападающий СКА Иван Демидов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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