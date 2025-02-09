Алексей Морозов: «Демидов вдохновляет своей игрой, ведет за собой команду. Мы рады, что такие звезды растут в российском хоккее»
19-летний нападающий набрал 44 (19+25) очка в 52 играх. На Матче звезд КХЛ он выступал за дивизион Боброва.
– Одной из главных звезд этого уикенда был Иван Демидов. Такого внимания, как к нему, наверное, ни к кому не было. Что вы думаете о его игре в этом сезоне? Большой потерей для лиги будет его потенциальный отъезд в Северную Америку?
– Иван вдохновляет своей игрой, ведет за собой команду. Здорово играет и мы рады, что такие звезды растут в российском хоккее.
Будем скучать по нему, но каждый сам выбирает свой дальнейший путь. Мы довольны, что он был сегодня с нами на льду на этом уикенде, порадовал болельщиков, порадовал вас своим общением, открытостью, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
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