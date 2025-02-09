Демидов о встрече с руководством «Монреаля»: «Знал, что они приедут. Это очень приятно. Мы говорили о том, что мне надо дальше работать, и все будет хорошо»
Иван Демидов высказался о встрече с руководством «Монреаля» в Петербурге.
Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
– Вас удивило, что представители «Монреаля» приехали на ваш матч в Санкт-Петербурге?
– Я знал, что они приедут. Это очень приятно.
– Что включала встреча?
– Мы говорили о том, что мне надо дальше работать, и все будет хорошо.
– В чем чувствуете свой прогресс в нынешнем сезоне?
– В понимании игры на взрослом уровне, – сказал нападающий СКА Иван Демидов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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