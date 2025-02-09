Демидов о встрече с руководством «Монреаля»: «Знал, что они приедут. Это очень приятно. Мы говорили о том, что мне надо дальше работать, и все будет хорошо»

Иван Демидов высказался о встрече с руководством «Монреаля» в Петербурге.

Демидов был выбран «Монреалем » под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

– Вас удивило, что представители «Монреаля» приехали на ваш матч в Санкт-Петербурге?

– Я знал, что они приедут. Это очень приятно.

– Что включала встреча?

– Мы говорили о том, что мне надо дальше работать, и все будет хорошо.

– В чем чувствуете свой прогресс в нынешнем сезоне?

– В понимании игры на взрослом уровне, – сказал нападающий СКА Иван Демидов.