Торторелла о дебюте Кузьменко за «Флайерс»: «Он очень талантливый. Вы можете видеть его мастерство, у него есть энтузиазм. Хорошая первая игра»

Джон Торторелла оценил дебют Андрея Кузьменко в составе «Филадельфии».

Нападающий сделал передачу за 18:53 в матче против «Питтсбурга» (3:2).

«Он очень талантливый. Вы можете видеть его мастерство, он умеет кататься, у него есть энтузиазм.

Я дал ему 18, 19 минут игрового времени, он умеет делать некоторые вещи с шайбой. Это была хорошая первая игра для него», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .