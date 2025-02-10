Торторелла о дебюте Кузьменко за «Флайерс»: «Он очень талантливый. Вы можете видеть его мастерство, у него есть энтузиазм. Хорошая первая игра»
Джон Торторелла оценил дебют Андрея Кузьменко в составе «Филадельфии».
Нападающий сделал передачу за 18:53 в матче против «Питтсбурга» (3:2).
«Он очень талантливый. Вы можете видеть его мастерство, он умеет кататься, у него есть энтузиазм.
Я дал ему 18, 19 минут игрового времени, он умеет делать некоторые вещи с шайбой. Это была хорошая первая игра для него», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: NBC Sports Philadelphia
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