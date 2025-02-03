Генменеджер «Флайерс» о Кузьменко: «Он умеет забивать, надеемся, что поможет нашему большинству. Нет никаких гарантий на будущее, но мы хотим посмотреть на него» 

Генеральный менеджер «Филадельфии» высказался об обмене с «Калгари».

«Филадельфия » получила форвардов Андрея Кузьменко , Джейкоба Пеллетье и 2 драфт-пика от «Калгари» за нападающих Джоэла Фараби и Моргана Фроста.

По словам Даниэля Бриэра , «Флэймс» оказались единственным клубом, готовым полностью взять на себя контракт Фараби (кэпхит 5 миллионов долларов до конца сезона-2027/28).

«Это была в самом деле сложная сделка, но мы считаем, что по ее итогу у нас стало больше гибкости с точки зрения размера платежной ведомости. Это дает нам шанс что-то сделать в будущем – не могу сказать, что в ближайшие несколько недель или месяцев.

Кузьменко показал, что он может быть очень хорош в атаке. Он умеет забивать, надеемся, что он поможет нашему большинству. Нет никаких гарантий на будущее, но мы хотим посмотреть на него.

Что касается Пеллетье, то мы рассчитываем, что новый старт заставит его ускориться. Нам нравится его энергия. У него осталась некоторая обида на прошлое, так что посмотрим, на что он способен. Ему всего 23 года», – сказал Бриэр.

Напомним, что 28-летний Кузьменко летом может стать неограниченно свободным агентом. У него завершается срок действия контракта с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.

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