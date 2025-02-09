Кузьменко о дебюте за «Филадельфию»: «Немного устал, потому что восемь дней не выходил на лед. Это небольшая проблема»

Андрей Кузьменко высказался после дебюта в составе «Филадельфии».

Нападающий сделал передачу в матче против «Питтсбурга » (3:2). Это был его первый матч с 29 января.

«Это было приятное чувство, но я немного устал, потому что восемь дней не выходил на лед... это небольшая проблема.

Но я надеюсь, что в будущем, в следующей игре, ощущения будут немного лучше», – сказал нападающий «Филадельфии» Андрей Кузьменко .

Кузьменко дебютировал за «Филадельфию»: передача, 1 бросок, 1 блок и 3 потери за 18:53 при 1:27 в большинстве