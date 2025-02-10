Ливо не вошел в состав «Салавата» на выездной матч с «Куньлунем»

Джош Ливо не примет участие в матче против «Куньлуня».

Игра состоится 11 февраля в Мытищах. Нападающий не попал в состав «Салавата » на выезд.

31-летний форвард является лучшим снайпером и бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ. Он набрал 63 (40+23) очка в 47 матчах.

Напомним, Джош Ливо пропустил Матч звезд из-за травмы .