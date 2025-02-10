Ливо не вошел в состав «Салавата» на выездной матч с «Куньлунем»
Джош Ливо не примет участие в матче против «Куньлуня».
Игра состоится 11 февраля в Мытищах. Нападающий не попал в состав «Салавата» на выезд.
31-летний форвард является лучшим снайпером и бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ. Он набрал 63 (40+23) очка в 47 матчах.
Напомним, Джош Ливо пропустил Матч звезд из-за травмы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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