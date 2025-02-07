Ливо не сыграет на Матче звезд из-за травмы. Шарипзянов заменит лучшего бомбардира КХЛ
Дамир Шарипзянов заменит Джоша Ливо на Матче звезд КХЛ.
31-летний форвард «Салавата» является лучшим снайпером и бомбардиром лиги, набрав 63 (40+23) очка в 47 матчах. Он не будет участвовать в Матче звезд из-за травмы.
У Шарипзянова в текущем Фонбет чемпионате КХЛ 39 (10+29) очков в 53 играх за «Авангард» при полезности «плюс 17».
Также на мероприятие вызван игрок МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев. Он должен был заменить Матвея Короткого из СКА, получившего повреждение, но дополнительное обследование показало, что Короткий сможет сыграть. КХЛ решила, что дивизион Тарасова будет представлен двумя молодыми игроками из МХЛ.
Матч звезд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске.
Елка, RASA и Ольга Серябкина выступят на Матче Звезд КХЛ в Новосибирске
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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