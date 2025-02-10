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Ротенберг о подкатках: «Согласен с Путиным, который критиковал эту порочную практику. Не нужно перегружать детей – у них должен быть отдых»

Роман Ротенберг поделился мыслями о подкатках в детском хоккее.

«В недавнем интервью «Матч ТВ» мы обсудили важную тему – лишние не сертифицированные подкатки у детей (дополнительные занятия для детей с целью совершенствования мастерства – прим. Спортс”).

Не раз говорил, что с этим нужно бороться, и полностью согласен с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который тоже критиковал эту порочную практику.

На примере нашей детской команды могу сказать, что это только вредит. Не так давно вместо отдыха и восстановления половина команды уехала на подкатки. Три часа неизвестно с какими тренерами по неизвестно какой методике! Конечно, на следующий день они с трудом передвигались по льду в важном матче.

Не нужно перегружать детей – у них должен быть отдых, учеба, время на восстановление.

Мы работаем над тем, чтобы такие дополнительные занятия были сертифицированы, чтобы их проводили квалифицированные тренеры, обладающие нужными знаниями. Если ребенок устает, получает травмы, у него снижается иммунитет из-за перегрузок – кто за это отвечает?

Обращаюсь ко всем родителям: следите за тем, чтобы дети развивались правильно, а мы в Федерации хоккея работаем над тем, чтобы упорядочить все процессы, а тренеры, работающие с подкатками, имели соответствующее образование», – написал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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