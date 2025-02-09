«Приглашаем Ротенберга посетить шоу «Звезды» – выйти в качестве звезды. Роман Борисович всегда создает шум». Комик Гараев о тренере СКА
Комик и телеведущий принял участие в Матче звезд КХЛ в качестве ассистента главного тренера.
– Роман Борисович – это тот человек, который всегда создает шум.
Вокруг него всегда есть инфоповод, что бы он не сказал. А когда речь идет о шоу Матча звезд КХЛ, а это в первую очередь именно шоу, мы бы очень рады были его видеть.
– Получилось бы у Романа Борисовича в стендапе?
– В стендапе всегда получается у тех людей, у которых есть определенный бэкграунд, опыт, есть что рассказать, чем поделиться. Думаю, что у него есть такой опыт.
– Готовы пригласить его в стендап?
– Я же не стендап-комик, я просто из комедии. А так мы приглашаем Романа Борисовича посетить шоу «Звезды», к примеру. Выйти в качестве звезды.
Думаю, это будет очень интересно, – сказал Айдар Гараев.
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