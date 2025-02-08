Ротенберг о «подкатках»: «Даже Путин сказал, что это неправильно. Я рад, что президент обратил на это внимание. Работаем над тем, чтобы тренеры получали сертификацию от ФХР»

Роман Ротенберг высказался о «подкатках» в детском хоккее.

«Нам есть над чем работать – с родителями, с этими «подкатками» (дополнительные занятия для детей с целью совершенствования мастерства – прим. Спортс”).

Кстати, интересный момент – об этих «подкатках» даже президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что это неправильно. Я согласен полностью! Эти «подкатки» надо как-то сертифицировать. И мы сейчас над этим работаем, чтобы тренеры получали сертификацию от Федерации хоккея России.

Мы разрабатываем такую систему. Как вот тренер должен получать образование, так и «подкатки» должны быть сертифицированы.

А те, кто станут делать «подкатки» в черную – они будут оштрафованы. Но мы будем приветствовать тех, кто получает лицензию по программе развития хоккея «Красная машина» под эгидой ФХР. Вот они будут работать и развивать наших ребят.

Я сам знаю эту проблему, мы в школе с этим боремся постоянно. Вот недавно играли против детей из ЦСКА – в нашей команде половина детей, когда им мы дали восстановиться, уехали с родителями на «подкатки». И они занимались по три часа с какими-то непонятными тренерами, которые ничего не планируют – и на следующий день они были загружены так, что во время матча еле ходили по льду. Понятно, что наша команда не могла в такой ситуации победить, показав яркий хоккей.

Это плохо для развития игроков. Я обращаюсь к родителям, чтобы следили за этим. А то юные хоккеисты после таких «подкаток» получают травмы или болеют, снижается иммунитет.

Это очень серьезная проблема. И я рад, что наш президент обратил на это внимание. Сейчас мы в федерации все отрабатываем, чтобы такого больше не было», – сказал главный тренер СКА , первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг .