4 хоккеиста Туркмении отстранены после нападения на игроков Гонконга во время рукопожатий на Азиатских играх
Об этом сообщает Спортивная федерация и олимпийский комитет Гонконга.
Инцидент произошел на Азиатских играх во время рукопожатий после победы гонконгской команды в игре с Туркменией со счетом 5:1.
«Спортивная федерация и олимпийский комитет Гонконга были уведомлены сегодня, 10 февраля 2025 года, о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) вынесла решение по инциденту, в котором туркменские спортсмены преднамеренно напали на команду Гонконга после хоккейного матча между Гонконгом и Туркменистаном на Азиатских играх-2025 в Харбине 9 февраля, что привело к травмам гонконгских спортсменов.
Четыре туркменских спортсмена были немедленно отстранены и не смогут участвовать в остальных мероприятиях Азиатских игр», – сообщается на сайте организации.
«После детального обследования медицинской бригадой было подтверждено, что в результате инцидента пострадали трое хоккеистов сборной Гонконга.
К счастью, травмы оказались незначительными. Одному из них потребовалось наложить швы на руку. После лечения все трое чувствуют себя хорошо», – сообщил глава делегации Гонконга на Азиатских играх Хо Циган.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий