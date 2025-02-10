4 хоккеиста Туркмении отстранены после нападения на игроков Гонконга во время рукопожатий на Азиатских играх

Хоккеисты Туркменистана отстранены после нападения на игроков Гонконга.

Об этом сообщает Спортивная федерация и олимпийский комитет Гонконга.

Инцидент произошел на Азиатских играх во время рукопожатий после победы гонконгской команды в игре с Туркменией со счетом 5:1.

«Спортивная федерация и олимпийский комитет Гонконга были уведомлены сегодня, 10 февраля 2025 года, о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) вынесла решение по инциденту, в котором туркменские спортсмены преднамеренно напали на команду Гонконга после хоккейного матча между Гонконгом и Туркменистаном на Азиатских играх-2025 в Харбине 9 февраля, что привело к травмам гонконгских спортсменов.

Четыре туркменских спортсмена были немедленно отстранены и не смогут участвовать в остальных мероприятиях Азиатских игр», – сообщается на сайте организации.

«После детального обследования медицинской бригадой было подтверждено, что в результате инцидента пострадали трое хоккеистов сборной Гонконга.

К счастью, травмы оказались незначительными. Одному из них потребовалось наложить швы на руку. После лечения все трое чувствуют себя хорошо», – сообщил глава делегации Гонконга на Азиатских играх Хо Циган.