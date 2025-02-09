Зеттерберг об отстранении России: «Мне жаль игроков, которым не разрешили участвовать в соревнованиях. То, что происходит в мире, печально»

Хенрик Зеттерберг высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Мне жаль игроков, которым не разрешили участвовать в соревнованиях. Но это решение принимается не нами.

То, что происходит в мире, чрезвычайно печально, и, к сожалению, это все часть происходящего. Но мне жаль российских игроков, у которых хорошие намерения», – сказал экс-нападающий «Детройта» и сборной Швеции Хенрик Зеттерберг в интервью Expressen.