Зеттерберг об отстранении России: «Мне жаль игроков, которым не разрешили участвовать в соревнованиях. То, что происходит в мире, печально»
Хенрик Зеттерберг высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Мне жаль игроков, которым не разрешили участвовать в соревнованиях. Но это решение принимается не нами.
То, что происходит в мире, чрезвычайно печально, и, к сожалению, это все часть происходящего. Но мне жаль российских игроков, у которых хорошие намерения», – сказал экс-нападающий «Детройта» и сборной Швеции Хенрик Зеттерберг в интервью Expressen.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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